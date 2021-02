¡Increíbles noticias para los admiradores de H.P. Lovecraft! El legendario autor estadounidense y la que es, con toda seguridad, su ficción más popular, el colosal “Cthulhu”, llegarán a la pantalla chica, y lo harán de la mano de Netflix.

Según reporta Variety, la próxima adaptación del monstruo más famoso del imaginario artístico de Lovecraft llevará por título ‘Gordon Hemingway y el reino de Cthulhu’. El largometraje, basado en un guión original de Hank Woon, contará con la producción del ganador del Oscar, Spike Lee (‘Do the Right Thing’), mientras que la silla de dirección será ocupada por el joven Stefon Bristol (‘See You Yesterday’).

Ambientada en el África Oriental de 1928, la historia sigue al personaje principal, un pistolero afroamericano quien se unirá a una guerrera de élite, la princesa “Zenebe” de Etiopía, para rescatar a su regente secuestrado por un antiguo mal.

Lee producirá en compañía de Lloyd y Beatriz Levin, quienes trabajaron con el exitoso realizador en su película de Netflix, ‘Da 5 Bloods’, y originalmente eligieron el guión de Woon.

Por su parte, ‘Gordon Hemingway & the Realm of Cthulhu’ figurará como el segundo filme dirigido por Stefon Bristol con el streamer después de ‘See You Yesterday’ -que dicho sea de paso, también contó con la producción de Spike Lee-.

La entidad cósmica de Lovecraft ha gozado de vigencia en el quehacer contemporáneo, pues su mito fue rescatado también recientemente por HBO. La compañía llevó a la ficción por el camino del live action, a través de la serie ‘Lovecraft Country’.

La trama mezcla los elementos del fantástico universo de H.P. Lovecraft con la historia de una familia negra de la década de 1830, en un contexto racista a causa de las famosas leyes de Jim Crow.