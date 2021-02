Recientemente en una entrevista para The New York Times, Billie Eilish compartió no solamente su gusto por The Strokes, sino su admiración por Julian Casablancas y el trabajo que realizó para el nuevo LP de la banda, ‘The New Abnormal’.

En sus propias palabras, el disco llegó a ella a través de su hermano Finneas en abril del año pasado. Para mayo, Billie atravesó una especie de crisis relacionada a la pandemia y comenzó a tomar viajes en bicicleta diarios para poder despejarse y encontrar paz mental.

Durante estos recorridos, solía reproducir todo el álbum y encontraba a ciertas canciones muy precisas para las vistas, los colores y los aromas que iba experimentando en estos mismos:

“Dicen cosas que a mí nunca se me ocurrirían y eso es lo que amo de ellos. Que son muy “ellos” pero al mismo tiempo son muy fáciles de ligar y relacionar a tu propia vida”.

Dentro de sus comentarios, naturalmente Frank Ocean también salió a tema. Sin embargo, no es nada nuevo; nada que no se haya comentado antes ni represente tanto como lo que The Strokes ha logrado con ‘The New Abnormal’.