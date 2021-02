A menos de que exista algún cómic en el que el Joker haya traicionado a todos sus amigos al contarle a la policía todas y cada una de sus movidas, además de hacer música horrible y actuar como un niño inmaduro que necesita tanta aprobación ajena como para jugarle al gángster y luego ser atrapado por ello, O.K, entonces sí, Tekashi 6ix9ine tiene razón y sí se parece al Joker.

Y aunque el único “payaso” al que realmente se parece es al emoji de Whatsapp, Daniel Hernández (nombre real) soltó este comentario en un episodio de su programa documental ‘Supervillain: The Making of Tekashi 6ix9ine‘, donde relata cómo en su cabeza, él prefiere ser un villano que un súper héroe, al no sólo hacer una terrible comparación con el Joker, sino una aún más ofensiva hacia su padrastro:

“Mi padrastro era un héroe; siempre ayudando a las demás personas sin pensar en él primero. Los súper héroes son increíbles pero siempre terminan muriendo. Al carajo ser un súper héroes, yo quiero ser un villano, los villanos nunca mueren” Tekashi

Ahora, el “súper villano” que sigue bajo el ojo de la ley ya que se le otorgó arresto domiciliario en vez de prisión por aquello de la pandemia, sigue en su “palacio del mal” encerrado y únicamente comunicándose con el mundo a través de TikTok e Instagram.

Algo muy propio del “Joker“, ¿no? Contarle todo a la policía y luego obedecerla. Este tipo es un verdadero demonio.