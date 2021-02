Recientemente les compartimos una curioso hallazgo en Internet, que ofrecía a “Personal Jesus”, el clásico de Depeche Mode, re-interpretado al más puro estilo de Motörhead. Bueno, Denis Pauna, el YouTuber detrás de esa y otras magistrales re-versiones está de vuelta; ahora con un tributo para dos de las bandas de metal más reconocidas de los últimos tiempos: Rammstein y Metallica.

Los legendarios conjuntos de heavy metal fueron hermanados a través “Enter Sandman”, el icónico sencillo de 1991 de la banda angelina pero que, en esta ocasión, suena como a Till Lindemann y compañía.

No sabemos qué es más sorprendente sobre la colaboración fortuita: que suene como la voz auténtica de Rammstein; o que Pauna, quien no sabe hablar alemán, lograra cantar toda la canción en la lengua materna de la agrupación. Sin embargo, confesó haber usado la siempre confiable (no realmente) herramienta del Traductor de Google para completar la misión.

El músico croata de 25 años de edad, Denis Pauna, toca la guitarra, bajo y también canta. Actualmente goza de unos 45 mil seguidores en YouTube, plataforma en donde comparte sus ingeniosas reversiones y mash-ups, eso sí, siempre enfocadas en el metal 🤘🏼.

Entre sus muchos videos destacan Type O Negative ft. “Master of Puppets”, Metallica ft. ‘Cowboys From Hell’ y Alice in Chains ft. ‘Seek & Destroy”. Checa su canal por aquí.