Por más risible que parezca, el aclamado debut discográfico de The Strokes, ‘Is This It’, que incluyó piezas hoy consideradas clásicas como “Last Nite”, “Hard To Explain” o “New York City Cops”; cumplirá 20 años de existencia el próximo 30 de julio.

¡Así como lo escuchas! Las canciones que compusieron Julian Casablancas y compañía cuando tenían menos de 25 años de edad celebrarán dos décadas de aniversario. Al respecto de un próximo plan a gran escala para marcar la ocasión, el productor del icónico álbum, Gordon Raphael, dijo en entrevista para NME:

No he oído hablar de ningún plan, y por lo que sé sobre The Strokes, -podría estar muy equivocado-, pero creo que lo último que tienen en mente es un disco que hicieron hace 20 años Gordon Raphael vía NME:

Minimizando las probabilidades de un próximo tour/actividades de aniversario, Gordon prosiguió a explicar que el sentimiento de nostalgia por un álbum que se hizo en el lejano 2001 no va con la personalidad del conjunto neoyorquino.

Para mí, fue un gran momento en mi carrera y nunca lo olvidaré. Todavía recibo llamadas de bandas del mundo que aman ese álbum, pero The Strokes probablemente se sientan como, “Vamos, hombre, hemos hecho un montón de álbumes, tenemos nuestros propios proyectos en solitario y estamos escribiendo nueva música. No nos hablen de lo que hicimos cuando teníamos 20 años”. No creo que compartan el mismo sentimiento de “¡Dios mío!, ‘Is This It’, ¡Whoah!”. Esas no son sus personalidades, pero podría estar equivocado. Veamos qué pasa. Gordon Raphael vía NME:

Las declaraciones del productor surgen después de que el líder Julian Casablancas, expresara recientemente su disgusto por la idea de tocar canciones antiguas.

Hablando sobre el legado imperecedero del disco, Raphael dijo que fue “una alegría total que 20 años después la gente todavía lo escuche y les encante”.