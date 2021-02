Algunas ciudades del mundo ya cumplieron 12 meses bajo las restricciones del Coronavirus; que aún contemplan la prohibición de reuniones multitudinarias para limitar el contagio del letal virus asiático.

Eventos deportivos, teatrales, fílmicos y musicales no han podido regresar a la gloria de la vieja normalidad, y de momento, no se vislumbra un retorno exitoso para ellos a corto plazo. El arranque de campañas de vacunación resquebrajan tímidamente el concreto que envuelve a las congregaciones masivas; sin embargo, habrá que ser pacientes para que los melómanos, por ejemplo, disfruten nuevamente la adrenalina de ver a su artista favorito sobre el escenario, tal y como lo hacían.

Mientras que la humanidad se prepara para volver a reunirse, te compartimos los 10 últimos conciertos de algunas de nuestras bandas favoritas; antes de que el Coronavirus impactara al gremio del entretenimiento en vivo para siempre.

Arctic Monkeys

El conjunto de indie rock comandado por Alex Turner ofreció su última presentación “normal” en la primavera del 2019, como parte de la alineación del festival colombiano Estéreo Picnic.

El concierto se dio en el marco de la gira en favor de Tranquility Base Hotel + Casino, último disco de Arctic Monkeys.

The Killers

Brandon Flowers y compañía ofrecieron su última presentación -pública- el 1ro de diciembre del 2019 en la Yas Arena, famoso anfiteatro en los Emiratos Árabes Unidos.

El show único, que no formó parte de ninguna gira en particular, incluyó 13 temas (“Somebody Told Me”, “Read My Mind”, “Mr. Brightside”), además del ya tradicional número en donde un fan del público sube a tocar la batería con ellos.

Metallica

Metallica dio su última actuación regular el pasado 8 de septiembre del 2019 en el Chase Center de San Francisco, California, como parte del redituable WorldWired Tour.

La actuación doble (hubo una presentación previa, el 6 de septiembre), fue grabada y los conciertos recibieron un lanzamiento teatral mundial limitado. El álbum en directo de los shows grabados, S & M2, fue lanzado el 28 de agosto de 2020.

Tool

El conjunto de metal progresivo liderado por Maynard J. Keenan tocó por última vez el pasado 11 de marzo del 2020 en el Moda Center de Portland Oregon. El show surgió en el marco de la gira en favor de Fear Inoculum, último esfuerzo de estudio de los angelinos.

Deftones

A pesar de haber lanzado su último material discográfico, Ohms, en septiembre del 2020; el último concierto de Deftones se desarrolló un año antes, el 2 de noviembre del 2019, como parte de Día de los Deftones en el Petco Park de San Diego, California.

Interpol

Los consentidos del público mexicano, Interpol, estuvieron a nada de cerrar su presentaciones de la vieja normalidad en territorio nacional.

El 17 de noviembre se presentaron en Festival Corona Capital 2019; y tres shows después, el 23 de noviembre, Vivo X El Rock en Perú fue testigo del cierre de gira en favor de Marauder.

Tame Impala

El proyecto australiano de Kevin Parker tuvo su última actuación “normal” el 11 de marzo del 2020 como parte de la actual gira The Slow Rush Tour en Inglewood, California.

Supuestamente el show llegará en julio del presente año al Foro Sol capitalino.

The Strokes

Julian Casablancas y compañía ofrecieron su último recital tras una serie de presentaciones aleatorias el 9 de marzo del 2020 en el WaMu Theater de Seattle, Washington.

Ofrecieron un setlist de 16 temas y un encore, con algunos de su clásicos discográficos: “Last Nite”, Juicebox”, “Reptilia”, entre otros.

Foo Fighters

Otros que lanzaron disco durante el año pandémico pero que no han podido salir a girarlo son Foo Fighters. El conjunto liderado por Dave Grohl estrenó Medicine At Midnight el pasado mes de febrero; sin embargo, su último show habitual fue en el Intersect Music Festival 2019, en Las Vegas, Nevada.

Franz Ferdinand

Franz Ferdinand también estuvo a punto de concluir sus presentaciones de la “vieja normalidad” en la capital mexicana.

Actuaron el 16 de noviembre como estelares de Festival Corona Capital 2019, y tres días después hicieron lo propio en la Movistar Arena en Bogotá, Colombia. Ese fue su último show.