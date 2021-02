La semana del 22 de febrero arrancó con una agridulce noticia, luego de que la dupla francesa de Daft Punk anunciará su separación tras 28 años de extraordinaria trayectoria artística.

A través de un video de 8 minutos de duración titulado “Epilogue” (tomado de Electroma (2006), la película de ciencia ficción de Daft Punk); Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo dieron por terminado el proyecto que revolucionara el house y el techno europeo de los noventa y, posteriormente, la música pop del mundo entero.

De momento, el conjunto no se ha pronunciado oficialmente con respecto a la ruptura. Su último esfuerzo de larga duración fue ‘Random Access Memories’ (2013), un álbum dedicado a la instrumentación en vivo y las raíces americanas del funk y el disco.

A partir de ahora la leyenda de Daft Punk se convertirá mito; y el material de archivo con sus presentaciones en directo sentarán un precedente en la historia musical contemporánea. México es parte dicho catálogo, siendo octubre del 2007 la última vez que el dúo se encontró con la audiencia mexicana.

En la víspera de Día de Muertos, Daft Punk se presentó bajo la cúpula de cobre del Palacio de los Deportes capitalino en donde ofreció un set de 13 temas hilvanados, que contempló éxitos como “Technologic”, “Around The World”, “Harder, Better, Faster, Stronger”, “One More Time”, entre otros. La última presentación de las leyendas parisinas en el extinto D.F. formó parte de Alive 2007, el tour que introdujo la alucinante escenografía piramidal que le dio la vuelta al mundo.

¡La mitología de Daft Punk empieza hoy! Disfruta de 5 videos que encontramos en la web con la última presentación de los robots en México.