Aunque protagonista de algunos de los momentos más agridulces del Internet; vaya que Liam Gallagher tiene su corazoncito, y lo demostró recientemente a través de redes sociales.

En 2017, el joven peruano Ricardo Martín se convirtió en una celebridad de la web luego de que un video suyo, interpretando “Wonderwall” de Oasis en un camión de transporte público, se viralizara de manera local.

A cuatro años de la hazaña, el mismísimo Liam Gallagher se une a los múltiples elogios dirigidos a Martín y su re-imaginación del corte de (What’s the Story) Morning Glory? (1995). La semana pasada, el perfil de fans en Instagram, @oasismaniaofficial, rescató el video viral de Martín y lo compartió con sus 153 mil seguidores. ¿El resultado? que el menor de los Gallagher comentó la publicación diciendo:

“Sube al autobús pero no te preocupes, suenas bíblico niño.”

Naturalmente, el hecho no pasó desapercibido antes los ojos del sudamericano, quien en una publicación de Facebook dijo sentirse agradecido e inspirado tras el comentario buena onda de Liam.

No tienen idea de cómo me siento ahora mismo. Hace 4 años he estado haciendo tributo a Oasis y a Liam Gallagher y de hecho este será el último año que haga el tributo y los covers, para encaminarme con mi proyecto de solista.

Y ver el comentario de Liam Gallagher y que sea un gran comentario resaltando lo que hago día a día me motiva a más. En serio gracias a todos y a Liam Gallagher por darme de alguna manera la inspiración para cantar y seguir con vida en la música.