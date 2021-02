Si nunca han escuchado nada acerca del Senador Ted Cruz, este ha sido un desafortunado personaje en la política norteamericana ya que 9 de 10 decisiones que toma, así como 4 de 5 cosas que hace, terminan en un épico fail que lo hunde cada vez más en la casa de cartas de los EE.UU.

Ahora, su más reciente tontería tal y como lo reporta el NYP, ha sido la de decidir viajar de vacaciones a Cancún, mientras que el mundo atraviesa una pandemia y el estado de Texas, específicamente Texas, se encuentra en una crisis de agua y energía, ya que están sumergidos en una nevada de proporciones fatales.

Y curiosamente esta triste escena no es nueva en nuestras cabezas, ya que como varios fans de Los Simpsons ha señalado, Cruz ha replicado paso por paso una escena de la serie en la que el Alcalde Diamante anuncia su solidaridad con Springfield, al cancelar sus vacaciones a las Bahamas emitiendo dicho comunicado desde… Las Bahamas, claro está.

Y Cruz hizo prácticamente lo mismo al dejar a 7 millones de personas en Texas sufriendo por la nevada, mientras que 500,000 de ellos se encuentran sin servicio de electricidad por los fallos que esta misma ha generado.

“Obviamente fue un error el haber viajado a Cancún. Pero les pido me entiendan; es difícil discernir entre lo que es correcto y no cuando tienes a dos niñas que llevan días en clima frío y justo no tienen clases el fin de semana. Solamente pensé “pues vámonos, ¿qué más da?” Y ahora entiendo que fue un error”

Ted Cruz