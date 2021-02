El youtuber chileno Nico Borie, famoso por sus imitaciones a distintos vocalistas de rock y metal, así como por sus doblajes de canciones al español; ataca nuevamente con el lanzamiento de una reciente interpretación, esta vez enfocándose en uno de los clásicos de la discografía de Deftones.

Como parte de la serie “Rock Traducido”, en donde clásicos del rock y metal son traducidos a nuestro idioma, Borie aceptó la propuesta de un fan de interpretar “Passenger”, corte extraído del famoso White Pony (2000) de Deftones.

“Baja las ventanas, este aire fresco quiero ver, deja que se asomen, ¿qué te importa si nos ven?”, se escucha cantar desgarradamente al intérprete sudamericano.

El objetivo de la serie antes mencionada es mantener las traducciones lo más parecidas al significado o intención original de la canción; situación que desemboca en divertidas y confusas frases como: “Aquí me acuesto, igual que siempre, no me dejes ir, sigue sigue, sigue…”

Para poder continuar con este interesante -y muy divertido- proyecto, Nico Borie acepta donaciones a través de Patreon; y sugerencias para próximos videos en redes sociales.

A mediados del año pasado, el chileno lanzó su re-imaginación al español de “Black”, una de las joyas de la discografía de Pearl Jam. Puedes escucharlo a continuación.