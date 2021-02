El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles ahora está investigando oficialmente las acusaciones de abuso presentadas contra Marilyn Manson, quien responde al nombre verdadero de Brian Warner.

El departamento confirmó a ABC News que la Oficina de Víctimas Especiales está investigando los incidentes que ocurrieron entre 2009 y 2011, cuando Warner residía en West Hollywood. De momento no se ofrecieron más detalles al respecto.

Varias acusaciones de abuso contra Warner se hicieron públicas este mes, comenzando con una publicación de la actriz Evan Rachel Wood en Instagram alegando que su ex prometido: “comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera”.

Wood ya se había pronunciado contra el abuso en el pasado, pero nunca nombrado a Manson como su abusador.

El mismo día, otras cuatro mujeres contaron historias similares. “Me ató por primera vez y me violó”, alegó una mujer llamada Gabriella en redes sociales. “Lloré en el piso de la habitación del hotel y cuando lo miré, estaba sonriendo. Me dijo que sabía que lo amaba por mi reacción”.

Poco después, la actriz de Game of Thrones, Esmé Bianco, se unió a un número creciente de mujeres que alegan abuso y compartió una historia similar sobre Manson. Los dos salieron en 2011 y Bianco dice que el intérprete de “The Beautiful People” dejó moretones y cicatrices permanentes en su cuerpo, una vez cortándole el torso con un cuchillo. Dejó al músico después de que la persiguiera con un hacha.

Por su parte, Marilyn Manson ha negado rotundamente todas y cada una de las acusaciones de abuso.