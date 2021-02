El día de hoy, Viernes 19 de febrero de 2021, Serj Tankian de System of a Down y Tom Morello de Rage Against the Machine darán un livestream en Instagram en punto de la 1:00 pm, tiempo del centro de México.

El propósito del livestream será hablar y debatir sobre el nuevo documental centrado en el líder de System of a Down, titulado Truth to Power, el cual repasa todos los esfuerzos de Tankian a lo largo de su carrera política, enfocada principalmente en la complicada situación de Armenia, su país de origen, en los últimos años.

El livestream de Tom Morello y Serj Tankian ocurrirá precisamente en la cuenta de Instagram de Live Nation, así que, por supuesto, será completamente gratis. Así que ya lo sabes, ¡a poner alarmas!