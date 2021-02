La cantante británica FKA twigs ha declarado que Shia LaBeouf se jactaba descaradamente de dispararle a perros callejeros durante el tiempo que estuvieron juntos.

La vocalista se abrió en una nueva entrevista con ELLE, después de presentar una demanda contra el actor en diciembre pasado en la que lo acusó de abuso sexual, agresión e inflicción de angustia emocional.

Twigs, cuyo nombre real es Tahlia Barnett, alegó que LaBeouf disparó a los animales como acto de preparación rumbo a su papel en la película de 2020, The Tax Collector.

Le dije: ‘Eso es realmente malo. ¿Por qué lo estás haciendo?’

Y él dijo, ‘Porque me tomo mi arte en serio. No me estás apoyando en mi arte. Esto es lo que hago. Es diferente a cantar. No solo me subo a un escenario y hago algunos movimientos. Estoy en el personaje’. Me hizo sentir mal, como si no entendiera lo que era ser actor o hacer eso.

FKA twigs para ELLE, 2021.