El próximo 30 de abril, Gojira romperá con su larga espera y por fin complacerá a sus fans con un nuevo material de estudio: ‘Fortitude’.

Planeado para liberarse vía Roadrunner, este nuevo álbum se estrena con el lanzamiento de su primer sencillo titulado “Born For One Thing”, mismo que porta con todo el discurso que el disco ofrecerá en sus 11-tracks: “Desapegarse de las cosas materiales, de las metas capitalistas y de todo aquello que no nutre nuestras vidas, sólo nos genera ansiedad”.

El disco fue producido por Duplantier en los estudios Silver Cord en la ciudad de Nueva York.

¿Listos para más de la banda? ¡Chequen por acá el tacklist que Metal Sucks compartió de este nuevo álbum!