Lateralus es, sin lugar a dudas, uno de los materiales dicográficos más célebres no solo en la trayectoria de Tool; pues también lo es para la escena del metal progresivo en general.

Debutado en mayo del 2001 vía Volcano Entertainment, el esfuerzo de largo alcance fue producido por David Bottrill (Peter Gabriel), con quien la banda ya había trabajado en sus dos discos anteriores, Ænima (1996) y Salival (2000). Se convirtió en el último álbum de Tool producido por Bottrill hasta la fecha.

Debutó como No. 1 en la lista Billboard 200, vendiendo más de 555,200 copias en su primera semana de lanzamiento. Fue certificado doble platino por la RIAA el 5 de agosto de 2003; y el 13 de febrero de 2015 fue certificado Oro por la BPI.

La genialidad de cortes como “Schism” (que ganó el Grammy a la Mejor Interpretación de Metal 2002) no han caducado, pese a que el disco fue lanzado hace ya 20 años. La fan -y repostera- @sugarthatrocks en Instagram lo sabe, y recientemente le dedicó un elaborado pastel de fondant a Lateralus.

En honor al mejor álbum jamás creado, quería hacer un pastel temático de Lateralus. Recuerdo que cuando salió esto, creo que no escuché otro álbum durante al menos un mes. Feliz día de Tool 🖤🤘🏻🌀

La dulce pieza de dos pisos incorpora algunos motivos artísticos psicodélicos, así como la frase “Embrace this moment, remember we are eternal, all this pain is an illusion”, extracto tomado de “Parabola”, sexto corte del elepé.

¿Te gustaría probar una rebanada? 🍰