La pandemia nos ha tenido a todos encerrados y encontrando nuevas formas de entretenernos, y es por eso mismo que no sorprende a nadie que el Nintendo Switch de haya vuelto un escape importante para todos durante la misma.

Ahora, frente al gigantesco éxito que la compañía ha tenido a través de esta consola y la pandemia, Nintendo ha anunciado que anunciará sus siguientes juegos para el 2021 en un streaming que durará nada más y nada menos que 1 hora completa.

Tal y como lo reporta Atomix, la compañía japonesa anunciará todo su plan 2021 con los estudios con los que no sólo ha generado una buena relación gracias a los títulos que han generado, sino también con los que tiene alianza y ha colaborado codo a codo para crear conceptos de multiplataforma como “Animal Crossing” que han sido un fenómeno internacional.



El Nintendo Direct roñara a lugar a las 14:00 hora del Pacífico y lo podrán sintonizar desde su cuenta oficial de Twitter ó canal oficial de YouTube.

¿Están listos? ¡Nintendo nunca decepciona y ahí se vienen sorpresas gigantes!

Tune in 2/17 at 2 p.m. PT for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 50 minutes of information focused on available games like Super #SmashBrosUltimate and games coming to #NintendoSwitch in the first half of 2021.https://t.co/fbG3hEtD0Q pic.twitter.com/w8J6lbdIkQ