Los artistas suelen encontrar inspiración en los lugares más extraños. Estas ráfagas de imaginación pueden surgir de la nada, pero proporcionan el ingrediente perfecto para sacar a autores de socavones creativos. La preciada inventiva puede venir en forma de fragmento de película, conversación inesperada, o simplemente de una escena cotidiana en autobús mientras mantienen la guardia abajo.

Metallica es una banda a la que jamás le han faltado ideas y con la potencia de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo en sus filas, las canciones suelen llegar a tiempo y con entusiasmo. Los cuatro integrantes de la banda participan en el proceso creativo, y aunque las letras son de Hetfield, él no domina el proyecto con absolutismo. Cuando alguien más tiene una idea, se le anima a hablar. Esta democracia ha servido muy bien al conjunto durante décadas, y es clave para su longevidad.

En una publicación de blog (recogida por Far Out Magazine), Kirk Hammett reveló cómo el libro de Stephen King, The Stand, le proporcionó a Metallica la inyección creativa que necesitaban para componer Ride The Lightning (1984), segundo álbum de la agrupación angelina.

Algo muy fuerte sobre mi conexión personal con Stephen King ocurrió cuando estaba leyendo un capítulo de The Stand. El capítulo tenía un tipo en prisión que estaba esperando para ‘Cabalgar el Trueno’ (Ride The Lightning), y yo solo pensé ‘¡Dios mío, qué colección tan genial de adjetivos y sustantivos!’. Se lo conté a James y él pensó lo mismo, ¡el resto es historia! Kirk Hammet vía Far Out Magazine.

Más adelante, el guitarrista ahondó en la relación que sostienen con el llamado “rey del horror”; afirmando que les encantaría estrechar lazos con él.