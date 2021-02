¡Netflix está en la búsqueda de nuevos y brillantes talentos juveniles!

El gigante del streaming se ha asociado con WIT Studio, productora de anime responsable de títulos como Attack on Titan y Ghost in the Shell, para brindarles a los aspirantes a artistas de anime la oportunidad de inscribirse en el Instituto de Capacitación de Video Sasayuri en Tokio, Japón, con una beca completa.

¡Así como lo escuchas! El programa de becas, llamado “WIT Animator Academy”, será un curso de seis meses, con clases cinco días a la semana, diseñado por la veterana de Studio Ghibli, Hitomi Tateno, quien trabajó en el venerado estudio de animación durante 25 años. Los estudiantes que completen el curso serán retenidos como animadores subcontratados bajo WIT para trabajar en los animes originales de Netflix.

Además de financiar completamente el curso, la beca también cubrirá una parte significativa de los gastos de manutención de los estudiantes durante el programa.

Los lugares, sin embargo, son limitados. Netflix y WIT están buscando actualmente solo 10 aspirantes para unirse al programa. Para ser elegible, los solicitantes deberán tener entre 18 y 25 años, al menos haberse graduado de la escuela preparatoria en marzo de este año, y radicar en Japón (los ciudadanos no japoneses pueden postularse). No se requiere una fluidez total del japonés siempre que los solicitantes puedan “tener conversaciones cotidianas” en el idioma.

La fecha límite para las solicitudes de Netflix y el programa de becas de WIT está fijada para el 28 de febrero. Dirígete al sitio web de WIT Animator Academy por aquí para postularte, ¡mucha suerte! 🤞🏽