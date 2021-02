No cabe duda de que el internet es creativo y de que con cada día que pasa en esta pandemia, los usuarios del mismo se ponen cada vez más. Es por eso que hoy nos sorprende (y extraña) este interesante crossover de ‘The Mandalorian’ y ‘The Last Of Us’ que Boss Logic ha realizado.

Ha modo de un extraño “fan art“, la cuenta que ya de por sí es reconocida por su gigantesco ingenio y divertida manera de mezclar series, películas, bandas, cómics y conceptos, logró hacer algo sencillo pero bizarro: un Baby Yoda en el cuerpo de Ellie, pero acompañado por una versión mandaloriana de Joel.

¿La razón de este arte? ¡Sencillo! Como muchos recordarán, HBO ya ha anunciado que los primeros dos actores fichados para el casting de este nuevo live-action para ‘TLOU‘, fueron Pedro Pascal & Bella Ramsey. Ahora, las bromas en el internet no se harán esperar considerando que Bella ha estado en HBO en ‘GOT‘ así como Pascal en la misma serie, así como en ‘The Mandalorian’ de Disney.

¡O.K! Lo entendemos, pero… ¿Era necesario?