Tinder, “Fake News”, internet y el tóxico mundo de las redes sociales. Estos son los elementos que Danny Elfman ha inyectado en su más reciente vide titulado “Love in the Time of Covid”, mismo que si te resulta inquietante, es porque seguramente haz normalizado muchas cosas “inquietantes” en tu día a día.

Mientras que en octubre del 2020, Danny liberó “Happy” en una suerte de aviso de su poderoso regreso a nuestros audífonos y spotlights, ahora con la llegada de esta nueva entrega, Elfman no ha escatimado recursos ni talentos para hacer posible una obra maestra, ya que si bien él escribió la letra, Nili Brosh (Dethklok), Josh Freese (A Perfect Circle), y Stu Brooks (músico de sala de Lady Gaga) fueron las mentes detrás de la parte instrumental que da vida a este pertubador nuevo sencillo, que decora a este preocupantemente “normal” nuevo video.

¿La razón? Piensa en tu dependencia hacia el internet, las redes sociales, la comunicación constante e ininterrumpida. ¿Recuerdas cómo era la vida antes de pandemia? Justo lo que Elfman retrata es que no era “tan buena” como ahora la recordamos.

¿Ah, verdad? ¿Cuántas veces has sido ese ser raro de color verde dando swipes a lo tonto en un viernes por la noche? Danny siempre le ha hablado a la lógica y a la razón con The Mystic Knights of the Oingo Boingo, pero definitivamente en esta ocasión, se dirigió directo a nuestra locura cotidiana.