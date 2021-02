Además de ser una de las cantautoras hispanohablantes más relevantes de los últimos tiempos, Norma Montserrat Bustamante, mejor conocida como Mon Laferte, también goza de popularidad debido a su talento y afición en el mundo del tercer arte; aunque ello podría acarrearle algunos problemas con las autoridades de su país natal.

Recientemente, Laferte pintó un mural de 12 metros de altura en la ciudad portuaria de Valparaíso, Chile, aprovechando la estadía personal que ha tenido en su país desde principios de enero.

La pieza se titula “Día Uno”, y se trata de una colorida representación gráfica del ciclo menstrual femenino a los ojos de la artista.

Sin embargo, y pese a la buena recepción entre sus seguidores; la pieza artística de Laferte ha desatado polémica pues autoridades locales aseguran que el inmueble pintado, una típica casa porteña ubicada en el sector turístico de Cerro Alegre, es patrimonio nacional protegido.

Según Constance Harvey, Secretaria de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso; la cantante de 37 años de edad podría hacerse acreedora a una multa si el Consejo de Monumentos Nacionales confirma que no contaba con los respectivos permisos para pintar el mural.

Valparaíso está lleno de cerros y lugares donde mejorar, embellecer y no dejar una manifestación egoísta e individualista sobre una plataforma. Desconozco si contaba con los permisos del Consejo de Monumentos Nacionales, permisos de los vecinos, pero de no ser así, es posible que se arriesgue a una multa, más allá de que sea una artista reconocida.

Más allá de que sean artistas o no artistas, la verdad es que el tema es dónde pintamos y dónde no lo hacemos. Ella tiene todo el reconocimiento como cantante, probablemente también lo tenga como artista visual, no voy a hacer un análisis de ese tema, pero sí lo importante y preocupante para mí como Seremi es que Valparaíso no sepa cuáles son los atributos que la hacen poseedora de esa denominación de sitio de patrimonio.

Constance Harvey vía Radio Valparaíso.