Tras haber anunciado a Pedro Pascal como “Joel” en en la siguiente adaptación live-action de ‘The Last Of Us’, HBO también anunció que a sus filas se une la actriz Bella Ramsey, quien lograra un interesante spotlight en la pantalla chica tras interpretar el papel de Lyanna Mormont en ‘Game Of Thrones‘, y quien regresa a la cadena en esta nuevo producción.

¿Su papel? El de Ellie, aunque muchos han comentado que naturalmente se esperaba que fuera Elliot Page, por el gigantesco parecido entre el personaje del videojuego y el actor.

Sin embargo, no es ninguna sorpresa que Ramsery haya sido casteada para este papel. La joven actriz ha demostrado un increíble talento frente a cámaras, sobre todo en papeles difíciles y duros que necesitan de un carácter fuerte, mismo que todos aquellos que hayan jugado ‘TLOU‘, saben que se necesita para interpretar a un personaje como Ellie.

¡Estamos muy emocionados! No podemos esperar más para escuchar noticias de este proyecto.