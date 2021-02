El día de hoy toca retroceder 6 años en la máquina del tiempo para regresar a aquel invierno del 2015, cuando Slipknot se presentó por primera vez en territorio nacional como acto estelar de su propio festival KnotFest, que de la misma manera debutaba en el país luego de una satisfactoria carrera de 3 años en el extranjero.

Aquella jornada del 5 de diciembre del 2015, Slipknot compartió las letras grandes del cartel junto a Megadeth, Lamb of God, HIM y A Day To Remember, entro otros actos de clase global. El talento mexicano no paso desapercibido, y Here Comes the Kraken y Tanus engalanaron la tarima local.

El show, que formó parte del tramo norteamericano de la gira Road To Knotfest 2015, contempló un setlist de 17 temas y un encore, en el que tocaron clásicos de su discografía como “The Heretic Anthem”, “Vermilion” o “Psychosocial”, además de cortes en aquel entonces recientes como “The Devil in I”, que posteriormente se volvería en un obligado para sus shows en directo.

“Gracias, gracias mi familia, buenas noches Mexico City”, esas fueron las primeras palabras que el líder del conjunto de Iowa, Corey Taylor, ofreció a los miles de fanáticos que se dieron cita en el gélido Centro Dinámico Pegaso en Toluca, Estado de México. Así lo constata el video que tomo el periodista local, Chava Rock, desde la valla delantera del escenario, para el deleite de los curiosos.

Dicen que recordar es volver a vivir; y en tanto la pandemia del Coronavirus lo restrinja, tendremos que conformarnos con las memorias que aquellos días de gloria.