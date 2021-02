El día de ayer les platicamos sobre las consecuencias negativas que está experimentando la música de Marilyn Manson, luego de que la actriz Evan Rachel Wood encabezará una serie de acusaciones sexuales, físicas y psicológicas en su contra, lo que en días posteriores empoderó a otras mujeres para que contarán su propia historia.

Desde entonces Manson, quien todavía no se ha pronunciado oficialmente ante las denuncias y no ha obtenido sanciones jurídicas; fue despedido por su disquera, abandonado por su mánager de toda la vida, y cesado de algunos proyectos televisivos.

De acuerdo a lo informado por Billboard, las radio-reproducciones de “Don’t Chase The Dead”, último sencillo del álbum We Are Chaos (2020) de Manson, cayeron fuera del top 40 de Mainstream Rock Airplay después de ocupar el puesto 34 la semana pasada.

Sin embargo; eso no quiere decir que la gente no esté escuchando a Marilyn Manson. Según la misma fuente, el artista experimentó un aumento en las reproducciones de su música, pero en plataformas de streaming. El total de transmisiones se disparó un 7% en el período que finalizó el 4 de febrero, con una sumatoria de 6 millones de reproducciones. Las ventas digitales de Manson llegaron a 2,000 en el mismo lapso, lo que representó un aumento del 40%.

La actriz de Game of Thrones, Esmé Bianco, es la última en acusar a Marilyn Manson de abusos aterradores, alegando que la cortó repetidamente con un cuchillo, la mordió y azotó e incluso la persiguió con un hacha.

La actriz británica de 38 años le dijo a The Cut que el rockero de 52 años, que había sido su ídolo adolescente, la controló como una prisionera cuando dejó a su esposo para vivir con él durante dos meses en 2011.

Dijo que Manson pasó de ser un “modelo masivo a seguir que realmente me ayudó en algunos momentos increíblemente oscuros y difíciles cuando era adolescente” a un “monstruo que casi me destruye y casi destruye a tantas mujeres”.