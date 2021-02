The CW ha revelado que en este 2021, la cadena televisiva se encuentra trabajando en nada más y nada menos que un live-action de ‘Las chicas superpoderosas’.

Tal y como lo reporta Variety, Heather Regnier & Diablo Cody trabajarán como guionistas en la serie creada por Craig McCracken, dándole un enfoque mucho más “maduro” a la serie colocando a las chicas superpoderosas en sus 20’s, después de haber pasado toda su infancia luchando contra el crimen y enfrentándose a una realidad moderna un tanto complicada por lo que esto pueda representar.

¿Qué tal lo ven? ¿Llamativo? Nosotros siempre seremos de la idea de que hay cosas que es mejor no tocar para que vivan dignamente en nuestros recuerdos, porque esto de The CW, podría acabar en un backlash nada bueno (sobre todo de que el “anime” de esta caricatura no saliera tan bien).