El pasado 5 de febrero se estrenó Medicine At Midnight, décimo esfuerzo de larga duración en la trayectoria de Foo Fighters, y que causó cierta controversia por la nueva directriz sonora de Dave Grohl y compañía. El proyecto, con 27 años de trayectoria, se aboca a perfeccionar el sonido de rock de estadio, dejando un poco de lado las raíces grunge/rock noventeras que a los fanáticos tanto gustan.

Y en este contexto, aprovechando la Foo-Fighters-manía, recordamos en medio de la era pandémica la última actuación en directo que el conjunto de Seattle ofreció en territorio nacional, como parte del festival Corona Capital 2017.

Aquel otoño, la agrupación engalanó la jornada del sábado 18 de noviembre, y compartió escenario con otros actos como PJ Harvey, The XX, Elbow, Cage The Elephant y Metronomy.

La presentación de Foo Fighters en el Autódromo Hnos. Rodríguez formó parte del tramo norteamericano de la gira en favor de Concrete & Gold (2017), y el setlist de 17 canciones contempló cortes nuevos así como clásicos de su discografía, entre ellos “Best Of You”, “Everlong” y “Learn To Fly”. También hubo espacio para algunos covers (“Let There be Rock” de AC/DC, “Under Pressure” de Queen); y en “Hero” Dave agradeció a México por ayudarlos en la realización su serie de televisión ‘Sonic Highways‘ del 2013.

Bien dicen que recordar es volver a vivir. Disfruta de la presentación de Foo Fighters en el marco de festival Corona Capital 2017 a continuación.