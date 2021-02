Las consecuencias que rodean a Marilyn Manson en torno al caso de abuso sexual en su contra surgen como olas expansivas; y ahora, el cantante experimenta una baja paulatina en las radio-reproducciones de su música.

Como apunta Billboard, “Don’t Chase The Dead”, último sencillo del álbum We Are Chaos (2020) de Manson, cayó fuera del top 40 de Mainstream Rock Airplay después de ocupar el puesto 34 la semana pasada. La canción había pasado 12 semanas en la cuenta desde que debutó en la lista en noviembre del 2020. Alcanzó su pico en el lugar 29.

Sin embargo, al mismo tiempo, Manson experimentó un aumento en las reproducciones de su música, pero en plataformas de streaming. El total de transmisiones se disparó un 7% en el período que finalizó el 4 de febrero, con una sumatoria de 6 millones de reproducciones. Las ventas digitales de Manson llegaron a 2000 en el mismo lapso, lo que representó un aumento del 40%.

La recesión de radio-reproducciones antagónica al aumento en plataformas digitales refleja la situación de otro músico popular, que actualmente se enfrenta a una reacción violenta después de una controversia mediática.

A raíz de las acusaciones contra Manson, encabezadas por la ex-pareja del artista, Evan Rachel Wood, su sello y gerente de toda la vida lo abandonaron; perdió papeles en televisión; y una senadora estatal pidió una investigación en su contra. Wes Borland de Limp Bizkit y Trent Reznor de Nine Inch Nails respaldaron públicamente a las víctimas; y recientemente la fotógrafa británica Erica Von Stein compartió una historia más de abuso, que involucra a un grupo de fans alcoholizadas.