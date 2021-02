La pandemia del Coronavirus continúa cesando cualquier tipo de reunión multitudinaria, y de momento, el futuro de conciertos y festivales aún es incierto pues no se vislumbra que puedan recuperar sus antiguos días de gloria pronto. Se trata de un duro golpe tanto para entusiastas de la música como para organizadores; sin embargo, ese vacío podrá ser llenado (fugazmente) con el lanzamiento de un nuevo documental de rock.

Como apunta Billboard, Long Live Rock: Celebrate the Chaos, es el nombre de una nueva pieza documental que celebra la cultura del hard rock a través de la experiencia en vivo. Filmado en varios festivales en los Estados Unidos, incluidos Louder Than Life en Louisville, Kentucky, y el Aftershock Festival en Sacramento, California; la película presenta entrevistas con miembros de Metallica, Guns N ‘Roses, Korn, Slipknot, Halestorm, Greta Van Fleet y más, además de hablar con los fanáticos, e incluso con el ex gobernador de Ohio, John Kasich.

La película también explora el lado oscuro ineludible del género, relacionado con el estilo de vida de sus artistas y fanáticos; haciendo una crónica de las verdades inconclusas con respecto al abuso de sustancias, depresión, suicidio, etc.

El esfuerzo de 80 minutos, distribuido mundialmente por Abramorama, tendrá su estreno mundial el 11 de marzo a las 8 p.m. ET (7 p.m. MEX) con un precio de pedido anticipado de $9.99 dólares. Los boletos están ya disponibles en LongLiveRockMovie.com. El lanzamiento incluirá una sesión de preguntas y respuestas con los cineastas, músicos y otros invitados. El precio de visualización a partir del 12 de marzo será de $12 dólares. No te pierdas su trailer a continuación.