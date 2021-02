La industria del cine a nivel internacional vive una de sus épocas más oscuras gracias a la pandemia del Coronavirus, y en territorio nacional no es la excepción. Falta muy poco para que se se cumpla un año desde que las primeras restricciones en actividades multitudinarias se pusieron en marcha y desde entonces, muy pocas cosas han cambiado.

Es verdad que algunos cines lograron aperturar sus salas con aforo limitado durante cierto periodo de tiempo, pero por supuesto, las ganancias reportadas no se acercan a los fines de semana de gloria que vivían los complejos en la “vieja normalidad”. De acuerdo a una nueva investigación de Milenio, Cinemex, uno de los dos grandes titanes comerciales del cine en México, se encuentra a punto de oficializar un cierre masivo de salas en múltiples puntos de la República.

La fuente anteriormente citada afirma que trabajadores de la compañía han comunicado sobre el cierre que durará tres meses y que se debe, entre otros factores, a la falta de estrenos internacionales.

La última gran película que estuvo disponible en marquesinas fue Wonder Woman 1984, la segunda aventura en solitario de Diana Prince (Gal Gadot) y que , naturalmente, obtuvo un resultado paupérrimo en taquilla, muy alejado a su predecesora del 2017. Otras cintas que han generado gran expectativa, como Godzilla vs. Kong o Justice League: The Snyder Cut ,harán su debut a través de HBO Max reforzando el auge de las plataformas digitales en esta era pandémica.

Y pese a que Milenio sugiere que el cierre de salas de Cinemex solo aplicará para algunos estados del país, otras fuentes locales como Pacozea sostienen que la clausura de sucursales se hará efectiva en todo México. Habrá que esperar.