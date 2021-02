Mary Wilson, miembro fundadora de The Supremes, el grupo vocal pionero que tuvo una docena de sencillos número uno en las listas de éxitos en la década de 1960 y fue clave para el éxito de Motown Records; murió el lunes 8 de febrero en su casa ubicada en Henderson, Nevada. Tenía 76 años de edad. La muerte fue confirmada por su publicista, Jay Schwartz y no se ofreció ningún detalle sobre la causa del fallecimiento.

Formadas en Detroit como Primettes en 1959, The Supremes, cuyas otras dos miembros originales eran Diana Ross y Florence Ballard, dejaron su huella con éxitos como “Baby Love” y “Stop! In the Name of Love ”, cuya suave mezcla de R&B y pop ayudó a definir el sonido de Motown.

Berry Gordy, fundador del mítico sello discográfico, dijo en un comunicado que The Supremes habían abierto las puertas para los otros actos de Motown.

Siempre estuve orgulloso de Mary. Ella era toda una estrella por derecho propio y, a lo largo de los años, continuó trabajando duro para impulsar el legado de The Supremes. Berry Gordy vía comunicado oficial.

Ella fue la única integrante original que seguía con The Supremes cuando el grupo se separó finalmente en 1977. Un par de años más tarde, lanzaría su primer álbum como solista.

Top Motown soul pop group Diana Ross and the Supremes, left to right, Mary Wilson, Diana Ross and Cindy Birdsong, 1968. (Photo by Keystone/Getty Images)

La Sra. Wilson nació el 6 de marzo de 1944 en Greenville, Mississippi. Creció en los Proyectos Brewster-Douglass en Detroit y comenzó a cantar cuando era niña. Cuando Milton Jenkins, quien en 1959 era el mánager de los Primes, un grupo de canto masculino (dos miembros estarían más tarde en la alineación original de The Temptations), decidió formar una versión femenina del acto. Las miembros originales eran Betty. McGlown, la Sra. Ballard, la Sra. Wilson y la Sra. Ross.

The Supremes emergieron como estrellas durante una era de tensión y agitación en los Estados Unidos: 1963, el año de su primer éxito, fue también el año de la Marcha en Washington en la que habló el Dr. Martin Luther King Jr., y el año en que el presidente John F. Kennedy fue asesinado. Si la nación estaba aparentemente dividida, The Supremes encontraron fans en todas partes.

The Supremes trascienden la adolescencia sin repudiarla. Su audiencia abarca edades y barreras de gusto. The New York Times, 1967.

Descanse en paz, Mary Wilson.