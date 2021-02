Ya es oficial: el Spider-Verse ha realizado una propuesta formal al actor Keanu Reeves para unirse como “Kraven the Hunter” tal y como lo reporta CBR.

Como ya todos saben, SONY aún tiene varias concesiones sobre “Spider-Man” como personaje en el universo cinematográfico, pero ahora que Disney absorbió a FOX y un mashup gigantesco se está desarrollando, podemos fácilmente notar que hay varios puntos en común entre todos los estudios gracias a la aparición de JK Simmons en ‘Far From Home’.

Ahora, es Reeves quien podría entrar en toda esta ecuación luego de que ‘Venom‘ se plantara no sólo con una, sino con dos películas (la 2nda estando en proceso), que además viene seguida de una más de otro villano de la saga: Morbius.

¿Qué falta para que lo de “Kraven the Hunter” suceda? Que Keanu Reeves acepte, es todo. Pero con tanto trabajo y el futuro estreno de ‘Matrix 4’, no sabemos qué tan posible sería, aunque después de aparecer en ‘Cyberpunk 2077’, nos queda claro que Reeves no le dice que no a nada.