El pasado 5 de febrero se produjo el muy anticipado lanzamiento de Medicine at Midnight, décimo material discográfico en la trayectoria de los legendarios Foo Fighters pero; ¿alguna vez Dave Grohl se habrá preguntado qué pensaría su difunto compañero de Nirvana, Kurt Cobain, sobre su nuevo álbum, o de su banda en general? La respuesta es un rotundo no, pues en realidad no le preocupa lo que muchos piensen de su música.

En una amplia entrevista con NME, que también cuenta con el baterista de Foos, Taylor Hawkins, Grohl mencionó la idea de no escribir para impresionar a nadie más que a un puñado de personas seleccionadas, todas las cuales están directamente involucradas con el último disco.

Cuando se le preguntó si alguna vez reflexionó sobre la posible impresión de Cobain en torno a los Foo Fighters, Grohl dijo enfáticamente:

No, no lo hago, ¡y te diré por qué! Durante 25 p*tos años, eso ha sido algo por lo que he sido juzgado. y desde el principio, debes darte cuenta de que es un lugar peligroso. No puedes crear ni juzgar nada según los estándares de otra persona. Dave Grohl vía NME.

También dijo haberse sentido preocupado por recibir comentarios negativos cuando comenzó a escribir música para lo que finalmente se convirtió en el primer disco de Foo Fighters, que fue lanzado en 1995 y grabado en octubre de 1994.

Es gracioso porque mantuve este pequeño proyecto [Foo Fighters ] en secreto durante tanto tiempo antes de que se convirtiera en una banda, y una de las razones fue por temor a que la gente lo juzgara. Esas son todas los pequeños y extraños demos que había hecho, simplemente no me sentía cómodo compartiéndolas porque eran mías. Había algo de seguridad en guardarlas para mí, así que una de las razones por las que comencé esta banda fue para superar el pasado. La banda realmente representa esta continuación de la vida porque no quería quedarme en ese lugar para siempre y simplemente no podía. Me habría asfixiado Dave Grohl vía NME.

En cuanto a aquellos cuya opinión sí valora, Grohl confesó que serían sus compañeros de banda y el productor Greg Kurstin, quien también comandó el esfuerzo anterior de Foos, Concrete and Gold de 2017.

Eso es todo. Eso es todo. Si alguien sale y dice, ‘Esto es una puta mierda’, ya sea un pequeño de YouTube o incluso Noel Gallagher [de Oasis], eso realmente no me revuelve las plumas porque no lo estoy haciendo por [ellos]. Dave Grohl vía NME.

En noticias relacionadas, a principios de este año Foo Fighters interpretó su exitosa canción “Times Like These” en el especial de televisión “Celebrating America” ​​como parte de la inauguración del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en los EE.UU.