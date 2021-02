El día de mañana, Miércoles 10 de febrero de 2021, se realizará un livestream en línea para celebrar la vida y obra de Cliff Burton, el legendario bajista de Metallica que formó parte de la banda de 1981 a 1986.

El livestream llevará por nombre Cliff Burton Day y se celebrará justo en el que hubiera sido el cumpleaños número 59 del icónico músico y leyenda del thrash metal.

Cliff Burton Day, el livestream en honor a Cliff Burton, se transmitirá a través de Twitch y dará inicio en punto de las 9:00 pm MEX, en este enlace.

Ahora, ¿de qué va el livestream en honor a Cliff Burton de Metallica? El especial será presentado por el cineasta Nicholas Gomez y contará con invitados especiales (amigos y colegas de Cliff), entre los cuales están James McDaniel, Metal Maria, Corrine Lynn y Sean Killian. Se desconoce si los miembros actuales de Metallica participarán en este especial.

Cliff Burton murió trágicamente el 27 de septiembre de 1986 en un accidente de autobús mientras se encontraba de gira con Metallica en Suecia, y a él se le atribuye una gran participación en los discos Kill ‘Em All, Ride the Lightning y Master of Puppets, para muchos, los mejores de la discografía de Metallica.