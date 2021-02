Tras haber estrenado el nuevo trailer de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ durante el half-time del Super Bowl, el internet lo perdió con la emoción que el mismo les provocó gracias a lo increíble que se ve.

¿La razón de tanto ruido? No es ningún secreto que desde ‘Endgame‘, Marvel se ha puesto muy filosófico con todo aquello de los viajes en el tiempo y las realidades paralelas en el multiverso. Más aún ahora que al estreno de ‘Wandavision‘, aquellos que no hayan leído el cómic de ‘House Of M’, posiblemente no tengan ni la más remota idea de qué carajos está sucediendo.

Y es por eso que al ver simplemente a The Falcon y al Winter Soldier soltar buenos puñetazos a la antigua, mezclados con explosiones, chistes malos y ese toque de comedia que Marvel ha estado inyectando desde ‘Guardians Of The Galaxy’, parece haber revivido el hype entre los fans de ver cosas más sencillas y menos “complicadas” como lo de Wanda.

¿No lo han visto? De una la mirada por acá y cuéntennos si alcanzaron a identificar todos los easter eggs que comprueban que ‘The Falcon and the Winter Soldier’ , son también otra parte del puente entre los X-Men de FOX y el MCU.