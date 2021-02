Por alguna extraña y bizarra razón, Matel ha anunciado que se encuentra trabajando en una película inspirada en uno de sus juegos más populares: UNO.

¿La trama? No, no imaginen una “historia del juego” ú “origen” de quienes lo desarrollaron. No señor, Matel ha confirmado que se encuentra a punto de cerrar una alianza con el rapero Lil Yachty para que él estelarice la película, ya que la narrativa de este “live-action” estará basada en un mundo subterráneo del hip-hop (y sí, esto es 100% real según The Wrap).

¿Lo más bizarro? Es que si de por sí las cosas no fueran lo suficientemente extrañas, Matel también quiere que su película tenga una tonalidad cómica; algo así como si UNO fuera una especie de “deporte” underground en un universo satírico donde es hasta respetado como tal.

Está todo muy raro, la verdad no les sabríamos explicar qué quiere hacer Matel más allá de una versión de su juego, pero adaptada a esta película de los creadores de South Park: