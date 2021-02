A dos años del lanzamiento de su último material discográfico, Everyday Life (2019), Coldplay podría estar ya trabajando en un sucesor. De acuerdo al tabloide británico The Sun, el conjunto liderado por Chris Martin estaría ocupándose en Music Of The Spheres, que sería su noveno esfuerzo de larga duración.

Una fuente cercana a la banda le reveló al periódico que Coldplay ha estado trabajando en el disco durante el encierro provocado por la pandemia del Coronavirus.

Chris y compañía han estado dando pistas durante un tiempo, pero ahora finalmente está despegando. Han estado ocupados trabajando en nueva música durante el encierro y todo culminará con el disco, que tiene el título provisional Music Of The Spheres. Vía The Sun.

También se afirma que el título, que ya ha sido registrado oficialmente como marca previo a un anuncio oficial, estará incluido en “mercancía y todo lo que necesiten para una próxima gira. Es un momento realmente emocionante para todos los involucrados”.

Mientras tanto, en octubre pasado, Coldplay subastó una pieza de arte firmada para ayudar al llamamiento de emergencia del Coronavirus de Oxfam.

Diseñado por la artista contemporánea Pilar Zeta, el collage fue creado originalmente para el séptimo álbum de estudio de Coldplay, A Head Full Of Dreams, que salió a la luz en 2015.