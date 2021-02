Antes de que empiecen a llorar en los comentarios de este post en Facebook, les voy a advertir algo:

¡Esto está lleno de spoilers de ‘Wandavision‘! ¡Sálganse ya!

O.K, ¿entonces siguen aquí, eh? Ahí les va entonces el increíble mash-up que Marvel & Disney están cocinando a partir de esta serie que, tal y como se los mencionamos en un post pasado, será el punto de partida para la fusión de los X-Men de FOX, Deadpool, Venom y el MCU.

En el último episodio de ‘Wandavision‘, recordarán la aparición de Evan Peters como “Quicksilver” ó “Pietro“, hermano de Wanda con la habilidad de correr extremadamente rápido.

¿Lo emocionante? Evan Peters como “Quicksilver” no pertenece al MCU, sino al casting de FOX para ‘X-Men: Days of Future Past‘, así como ‘X-Men: Apocalypse’. Entonces, ¿quién es el Pietro que Wanda Maximoff sí conoce y recuerda? Obviamente el que todos vimos en ‘Avengers: Age of Ultron’, Aaron Taylor-Johnson, quien por cierto, para Wanda y todos los Avengers, está muerto.

Estamos hablando de dos estudios completamente diferentes que por años, han tenido que adaptar sus narrativas en las películas ya que por cuestión de derechos, no se podían mezclar.

Sin embargo, ahora que Disney absorbió a FOX, es momento de que absolutamente todos entren al MCU y para lograr eso, Marvel ha bajado un plan increíble dividido en tres tangentes: la del Dr. Strange y su próxima película ‘In the Multiverse of Madness’, ‘Wandavision‘ como punto de partida para Dr. Strange, y Deadpool en la sección para adultos.

De Wanda y Strange ya sabemos: Wanda está perdiendo el control de sus poderes al crear una “nueva realidad”, y Dr. Strange sabe que los Avengers dejaron un desorden en el espacio/tiempo después de mover, perder y recuperar gemas del infinito en ‘Endgame‘.

Todo bien con eso. Sin embargo, Deadpool por su lado nos brindará una conexión más directa y completa con los X-Men de estudios. ¿Cómo? Sencillo, el personaje ha interactuado ya con los X-Men de Hugh Jackman, así como con los de la ‘First Class‘.

Ahora, tal y como el sitio WGTC reporta, existe un fuerte rumor por parte de fuentes cercanas al estudios, de que lo primero que hará Deadpool en su tercera película, será utilizar su dispositivo para viajar en el tiempo e intentar recuperar a su amada en una realidad alterna.

Al hacer esto, encontrará que existe el MCU donde él ni siquiera figura. Sin embargo, a través de los sucesos que nos esperan en ‘Wandavision‘, descubrirá que Quicksilver (a quien Deadpool ya ha visto en la Academia para mutantes en el pasado), se le adelantó al transportarse a ese universo cortesía de Wanda, y él mismo buscará ayuda de los X-Men que él conoce para recuperarlo.

Esto traerá de lleno a los “nuevos” X-Men al MCU, pero dejará la puerta abierta para los viejos como Logan, quien posiblemente haga un regreso bajo la actuación de Hugh Jackman para un desenlace muy emocionante.

¿Están listos? El MCU se va a poner increíblemente mejor y Deadpool lo hará increíblemente más violento.