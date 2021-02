A través de un playlist de 16-canciones, James Hetfield de Metallica compartió sus canciones favoritas para que su gigantesco público entendiera más o menos de qué van realmente sus inspiraciones sonoras.

Si bien, él nunca se ha prestado para realizar algo así como un DJ Set, la plataforma de streaming le ofreció acercarse un poquito más a la gente que lo escucha en esta pandemia con una playlist que le ayude a conectar tantito en estos tiempos tan difíciles.

¿El resultado? Una mezcla entre Tank, Ghost, Death Angel y Venom, fusionada con viejos clásicos del jefe Johnny Cash, así como un poquito de Blue Foundation y una revisita a Unknown Mortal Orchestra.

¿Fans de Metallica y exclusivo del metal? Nah, lo están haciendo fatal. Chequen lo que Hetfield tiene para ustedes en su playlist.

Tank – “Shellshock”

Johnny Cash – “The Highway Man”

Pallbearer – “Gloomy Sunday”

Bill Frisell – “Surfer Girl”

Gary Jules – “Mad World”

Paul Revere and The Raiders – “Indian Reservation”

High on Fire – “Fertile Green”

Oranssi Pazuzu – “Lahja”

Ghost – “From The Pinnacle to the Pit”

Carousel – “Jeweler’s Daughter”

Blue Foundation – “Eyes on Fire”

Ivy Levan – “Who You Can Trust”

Venom – “Die Hard”

Unknown Mortal Orchestra – “Multi-Love”

Colin Hay – “Dear Father”

Death Angel – “Volcanic”