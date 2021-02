El próximo 19 de marzo, Serj Tankian, vocalista de System of a Down, lanzará oficialmente su nuevo EP solista titulado ‘Elasticity‘.

Manteniéndose mucho en el concepto lírico que siempre la ha caracterizado, el cual suele relacionarse a un toque dadaísta la mayoría de las veces, “Elasticity” –que da nombre a todo el disco– también establece una narrativa mucho más “mística” e influenciada por la literatura de fantasía.

El track, cuya duración es de ‘4.00 minutos, muestra una cierta influencia de canciones como “Surfin’ Bird” y “Rock Lobster”. Algo inusual, sí, pero que al final, habla mucho de una realidad certera: Serj no es System of a Down y musicalmente no lo quiere llegar a ser.

¿Qué opinan de esta nueva exploración solista? La verdad, es que el tiempo nos ha hecho apreciar más su carrera solo de lo que antes lo hacíamos.