Recientemente, diversos rumores en internet aseguraban que The Weeknd, quien será el encargado de ofrecer el mítico show de medio tiempo del Super Bowl LV, estaría acompañado por un amplio rango de colegas invitados, que iban desde Daft Punk hasta Rosalía.

Pues bien, en esta ocasión ninguno de los mencionados rumores es verdad, pues ha sido el mismo Abel Tesfaye quien se encargó de desmentir dicha información. Platicando con NFL Network (vía Billboard), el artista aseguró que romperá con la reciente tradición de invitados especiales, pues actuará en solitario.

He estado leyendo muchos rumores. No hay espacio para que encajen en la narrativa y la historia que estaré contando en la actuación. Entonces, no hay invitados especiales, no.

The Weeknd para NFL Network.