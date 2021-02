El 2020 fue sin duda un año caótico y de cambios monumentales para la industria del entretenimiento, pues debido a la pandemia del Coronavirus -y sus restricciones de movimiento-, la atención del mercado se ha volcado al mundo digital, liberando el 100% del potencial de las plataformas de streaming.

Quizás por eso no sorprenda que servicios como Netflix, Amazon Prime Video o Disney+ hayan acaparado las nominaciones de los Golden Globe Awards 2021, que de manera anual reconocen la excelencia de profesionales en cine y televisión, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial.

En conjunto, los servicios de streaming cosecharon 70 nominaciones. Netflix continúa siendo el gran líder del juego, pues de esas 70, 42 son suyas. Le sigue Amazon Studios/ Prime Video con 10 nominaciones; Hulu, que a pesar de tener una presencia limitada logró también 10 nominaciones; Apple TV con 4 menciones; y por último uno de los servicios más jóvenes, Disney+, con 4 nombramientos.

La edición número 78 de los Globos de Oro se transmitirá el 28 de febrero en formato virtual, con la presencia de Tina Fey y Amy Poehler como anfitrionas del evento. La lista completa de nominados ya está disponible de manera digital. Conoce las categorías principales a continuación.

Mejor película de drama

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Mejor película musical o comedia

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Mejor actor en una película de drama

Chadwick Boseman, – Ma Rainey’s Black Bottom

Riz Ahmed – The Sound of Metal

Anthony Hopkins – The Father

Gary Oldman – Mank

Tahar Rahim – The Mauritanian

Mejor actriz en una película de drama

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day – The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – Promising Young Woman

Mejor director

David Fincher – Mank

Regina King – One Night in Miami

Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7

Chloe Zhao – Nomadland

Emerald Fennell – Promising Young Woman

Mejor serie dramática de televisión

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Mejor actor en una serie de televisión – Drama

Jason Bateman – Ozark

Josh O’Connor – The Crown

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Al Pacino – Hunters

Matthew Rhys – Perry Mason

Mejor actriz en una serie de televisión – Drama

Olivia Colman – The Crown

Jodie Comer – Killing Eve

Emma Corrin – The Crown

Laura Linney – Ozark

Sarah Paulsen – Ratched

Mejor serie limitada de televisión o película para televisión

Normal People

The Queen’s Gambit

Small Axe

The Undoing

Unorthodox