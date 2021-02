Recientemente, el líder de Bring me the Horizon, Oliver Sykes, concedió una entrevista al tabloide británico The Sun en donde habló sobre cómo está lidiando con la actual pandemia del Coronavirus; del declive generacional del rock; y de sus compatriotas Arctic Monkeys, con quienes afirmó, le gustaría colaborar.

El músico de 34 años de edad estudió en la misma escuela secundaria que Alex Turner (Stocksbridge High School), y luego también en el Colegio Barnsley, solo que el líder de Arctic Monkeys era un grado mayor que él. Recordemos que ambas agrupaciones son originarias de Sheffield, Inglaterra; así como Pulp, Moloko o The Human League.

Hace un par de años estábamos en un festival y Alex estaba tocando. Yo entré al área del backstage, la parte VIP donde la gente está tomando bebidas y él me vio de reojo y dijo “¡Hey, he estado esperando años por esto!” Corrió hacia mí y me dio un gran abrazo, yo estaba muy desconcertado con lo que acababa de pasar y me dijo “He visto todos tus videos en YouTube, ¿cómo te va?”.

Continuó: “Quiero decir, estaba un poco alegre, pero no podía creerlo. Ellos son una de las bandas más grandes del mundo, y justamente fuimos a la escuela juntos, pero no lo vi venir. Fue un momento súper genial. Me encantaría hacer algo con ellos, colaborar de alguna manera. Porque es algo enfermizo que ambos fuéramos a la misma escuela y a los dos nos fuera bien”.

Finalizó diciendo “Han sido una inspiración para mi banda, vimos cómo hacían las cosas y anotamos muchas de ellas, así que sería genial hacer algo con ellos en algún momento“.

Oli Sykes no es el único interesado en hacer un mano a mano con Arctic Monkeys. Recientemente, el neoyorquino y líder de The Strokes, Julian Casablancas, admitió que le gustaría formar un “súper grupo” con la escuadra inglesa.