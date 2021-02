Recientemente la actriz de Westworld, Evan Rachel Wood, encabezó una serie de denuncias mediáticas en contra de Marilyn Manson que señalan al rockero como abusador sexual, emocional y psicológico.

Desde entonces, las consecuencias han sido palpables para Manson, quien fue despedido de su disquera, Loma Vista, y retirado de los proyectos de televisión en los que estaba trabajando, incluidos American Gods y la antología Creepshow. La senadora por California, Susan Rubio, solicitó a un fiscal investigar el caso, pues “las personas que se involucran en este tipo de abuso suelen ser delincuentes en serie”.

Por si eso fuera poco, colegas de la industria musical como Trent Reznor y Wes Borland se han pronunciado a favor de las víctimas, condenando los supuestos actos perpetrados por el cantante de “The Beautiful People”.

Wes Borland, guitarrista de Limp Bizkit, fue miembro de la banda en vivo de Manson durante menos de un año en 2008, y ahora ha dicho que cree en las acusaciones formuladas contra el músico por Rachel Wood y otras cuatro mujeres.

Hablando en el canal de Twitch Space Zebra, Borland dijo:

No es un buen tipo y todo lo que la gente ha dicho sobre él es jodidamente cierto … Están diciendo la verdad. Wes Borland vía Space Zebra.

Agregó que Manson es “increíblemente talentoso”, pero enfatizó que está “jodido y necesita ser puesto bajo control y necesita estar sobrio y llegar a un acuerdo con sus demonios”.

Limp Bizkit, Rock am Ring 2013

Las acciones de Marilyn también ha sido condenadas por Trent Reznor, líder de Nine Inch Nails, después de que un controvertido extracto de la autobiografía de Manson, The Long Hard Road Out of Hell (1998), comenzara a re-circular en línea.

En el libro, escrito en co-autoría con Neil Strauss, Manson describe cómo en los años 90 él y Reznor supuestamente agredieron física y sexualmente a una mujer ebria. Según los informes, el texto formaba parte de una entrevista inédita de 1995 para Empyrean Magazine.