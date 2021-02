Miley Cyrus ha insinuado que podría estar lanzando una re-versión de rock a “Head Like a Hole” de Nine Inch Nails.

Cyrus re-imaginó anteriormente el clásico de Trent Reznor como Ashley O para la quinta temporada de Black Mirror en 2019; sin embargo, modificó la original para hacer una versión más alegre llamada “On A Roll”, con letras como:

“I’m stoked on ambition and verve / I’m gonna get what I deserve“, a diferencia de la letra original de Nine Inch Nails, “Bow down before the one you serve / You’re going to get what you deserve” 😳