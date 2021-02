Como parte del furor colectivo ocasionado por el inminente estreno de Godzilla vs. Kong, Legendary y Warner Bros. han anunciado el lanzamiento de Godzilla, la película de 2014 (y la primera película del nuevo MonsterVerse), en formato físico en 4K Ultra HD, para que sientes como si los propios ‘Zilla y M.U.T.O. están peleando en la sala de tu casa.

El lanzamiento de Godzilla en 4K Ultra HD ocurrirá el próximo 23 de marzo y ya lo puedes pre-ordenar en sitios como Amazon (aún no se confirma el precio oficial de este lanzamiento).

Cabe destacar que esta nueva edición especial de Godzilla incluirá contenido especial, entre los cuales están clips como Operation: Lucky Dragon, Monarch: The M.U.T.O. File, The Godzilla Revelation, Godzilla: Force of Nature y más.

Échale un ojo a la portada de esta nueva edición de Godzilla a continuación, y recuerda, Godzilla vs. Kong se estrena el próximo 25 de marzo en cines y en HBO Max.