Haber formado parte de dos de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos tiene sus desventajas. Dave Grohl, baterista de Nirvana y líder de Foo Fighters en la actualidad y desde 1994; constantemente está recibiendo preguntas con respecto a su participación en ambas agrupaciones, e inevitablemente, siempre llega al punto de la comparación.

Recientemente, los dos titanes de Washington, D.C. volvieron a enfrentarse durante una reciente entrevista que Dave Grohl concedió a The Big Issue en donde, entre otras cosas, el músico reconoció la madurez que alcanzó cada proyecto en su propia línea del tiempo.

Mi relación musical con ellos fue la de una pareja perfecta, Pero personalmente y siendo honesto, fue un poco extraña. Por supuesto que nos amábamos, éramos amigos pero, ya sabes, hubo una disfunción en Nirvana que una banda como Foo Fighters no tiene. ¿Era yo cercano a Kurt así como lo soy ahora de Taylor Hawkins? No. Viví con Krist y su esposa cuando me uní a la banda por primera vez, creo que duró un mes y luego me echaron, pero siempre tuvimos este tipo de conexión amorosa, y se hizo aún más fuerte después de la muerte de Kurt. Cuando veo a Krist ahora, lo abrazo como a mi familia. Pero en ese entonces éramos jóvenes y el mundo era tan extraño. Dave Grohl vía The Big Issue.

Finalizó el análisis diciendo:

Esa disfunción emocional en Nirvana se aliviaba cuando tocábamos los instrumentos. Si la música no hubiera funcionado, no habríamos estado allí juntos. Realmente creo que hay algunas personas con las que solo puedes comunicarte musicalmente, y a veces esa es una comunicación aún mayor y más profunda.

Mientras tanto y de vuelta al 2021, Foo Fighters se encuentra a punto de lanzar Medicine at Midnight, décimo larga duración en su discografía, disponible este 5 de febrero, y que ya antes ha ofrecido los sencillos “Waiting on a War”, “No Son of Mine” y “Shame Shame.