Recientemente durante una entrevista para el FaceCulture, el líder de la banda Porcupine Tree, Steven Wilson, comentó que tras el fallecimiento de Eddie Van Halen no sólo el acontecimiento le fue indiferente, sino que también la manera en que tocaba le parecía un tanto “corriente”.

Tras haber sido cuestionado con la relevancia que el fallecimiento de Eddie había tenido para él como guitarrista, Wilson comentó que Van Halen eran los padres de un género un tanto “mal hecho” que a él le parecía terrible.

¿La razón? Al parecer el concepto progresivo y artístico que Porcupine Tree siempre ha manejado no conecta con lo que bandas como Van Halen ofrecían. Y la verdad es que es normal; si analizamos como The Ramones comenzó a hacer música rápida, sencilla y no necesariamente “bien hecha” como respuesta a su sentir frente al virtuosismo de músicos como Jimmy Page, el comentario es acertado.

En realidad, la pregunta acá es, ¿qué relevancia podría tener la muerte de un músico tan lejano al género de Porcupine Tree para su líder?