Recientemente les platicamos sobre 10 conciertos que, a pesar de la pandemia del Coronavirus; continúan en pie en la CDMX con la esperanza de poder llevarse a cabo; ahora, bajo las reglas de esta nueva normalidad que todavía no permite eventos multitudinarios.

Uno de los espectáculos en cuestión más próximo es el de Bauhaus, aún programado para los próximos 23 y 24 de abril en el Frontón de la Ciudad de México. Sin embargo, y aunque la organización no ha revelado nada, dichas presentaciones podrían no suceder sino hasta el 2022, de acuerdo a lo informado por el propio Daniel Ash.

Recientemente, el guitarrista apareció en el podcast musical de Baxie en donde aseguró que la gira de Bauhaus sí sucederá, pero probablemente hasta el próximo año.

Ash también señaló que a pesar de las amargas divisiones anteriores con Peter Murphy y David J, la relación entre los miembros del conjunto es bastante buena ahora.

Nos llevamos y no nos llevamos y nos llevamos y no nos llevamos bien. Está bien. Es factible ahora porque somos mayores. No es gran cosa … Es gracioso, porque lo digo ahora, pero podríamos volver a pelearnos en 36 horas, no lo sé. Pero definitivamente es más fácil a medida que envejecemos.

Daniel Ash vía Baxie’s Musical Podcast.