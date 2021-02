Ayer (1ro de febrero), la actriz de Westworld, Evan Rachel Wood, en compañía de otras cuatro víctimas denunciaron vía redes sociales a Brian Warner, también conocido como Marilyn Manson, como el perpetrador de una serie de abusos físicos, emocionales y sexuales en su contra.

Rachel Wood sostuvo una relación con Marilyn Manson del 2007 al 2010. Cuando se conocieron ella tenía 18 años y él 36.

A través de Instagram la actriz, ahora con 33 años de edad, finalmente le puso nombre a las acusaciones de abuso que ya había expuesto desde el 2018, pero cuyo abusador decidió dejar en el anonimato en aquel emtonces.

El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson.

Comenzó a prepararme cuando era un adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavó el cerebro y me manipuló para que me sometiera.