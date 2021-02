En 2008, Bad Robot Productions lanzó una película cuyo inicio y desarrollo hiciera a varios salirse de la sala debido a la falta de “acción” y “argumentos”, pero que obligara a todos aquellos que sí nos quedamos a arañar los asientos por el sorprendente e inesperado final.

¿Recuerdan? Qué estrés, carajo.

Ahora, después de haber lanzado dos spin-offs que rozaban con el gigantesco monstruo ahora conocido como Cloverfield, por fin el estudio se ha decidido a volver a reunir el suficiente budget como para darle seguimiento a la narrativa y crear la segunda parte de esta emocionante historia.

No “precuelas“, no “tributos“. La segunda parte de ‘Cloverfield‘ ha sido oficialmente anunciada por Paramount Pictures y tal y como Comicbook lo reporta, es posible que al guionista Joe Barton se le una nada más y nada menos que JJ Abrams en la dirección. Pero no corramos, es muy pronto para saberlo.

Sin embargo, una cosa sí les decimos: entre ‘Goodzilla Vs. Kong’ y esto, es posible que el 2021 sea el año de los súper monstruos en la pantalla grande (y chica).